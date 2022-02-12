Константин Богданов. Россия - Запад: и все же тупика нет

Представитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН прокомментировал обмен посланиями между РФ, США и НАТО

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Обмен посланиями между Россией, США и НАТО состоялся. Тексты западных документов путем утечки в испанскую газету стали известны. Наш ответ содержится в высказывании президента РФ Владимира Путина. Он считает, что западные ответы игнорируют российские предложения.

На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с Константином Богдановым, ведущим научным сотрудником Центра международной безопасности ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова.

Идет разговор двух глухих, или тупик?

- Ознакомившись с документами, которые посланы Соединенными Штатами и НАТО, и ответ на них нашего президента Владимира Путина, создается впечатление, что идет разговор двух глухих. Мы считаем, что нет ответа ни по одному из трех главных пунктов, американцы, в свою очередь, направили значительное количество предложений о переговорах, связанных с безопасностью и разоружением. Мы же считаем их второстепенными, хотя и важными. Как это понимать?

- Россия в декабре 2021 г. намерено подняла ставки и показала, что ее сейчас интересуют не частные переговоры по отдельным вопросам, а рассмотрение всего комплекса проблем, связанных с безопасностью в Евро-Атлантическом регионе. Фактически, говоря медицинским языком, вскрылся нарыв, зревший с конца 1990-х годов из-за односторонней политики Запада в отношении расширения НАТО, и сейчас сторонам надо понять, как вести себя дальше.

Это уникальная, конечно, ситуация, когда переговоры о мирном обустройстве огромного региона Евразии приходится организовывать через лобовую демонстрацию силы, через балансирование на грани. Некоторые специалисты уже всерьез апеллируют к повторению опыта Карибского кризиса – иначе, мол, не получается. Хорошо видно, насколько выродилась за последние 20-25 лет повестка взаимодействия России и Запада.

- Тупик?

- Нет, тупика, как такового, в обсуждении позиций друг друга пока нет. Мы видим определенное совпадение мнений по ряду направлений для дальнейшего движения. И, что характерно, мы видим в западных предложениях некоторые вещи, которые Россия буквально клещами – и безрезультатно! – извлекала из своих визави все последние годы. Например, по системам средней дальности, по инспекциям на объектах ЕвроПРО в Румынии и Польше – это же исходно наша была инициатива, которая просто отметалась с порога. Заявлен некоторый интерес в отношении контроля над обычными вооружениями в Европе, развития мер предотвращения инцидентов. Это обнадеживающий признак.

С другой стороны, весь тот набор озабоченностей, который был передан в виде проектов двух соглашений России с НАТО и США, и который, как мы знаем, "не является меню", – то есть теоретически должен улаживаться только целиком – вот он не встречает сейчас понимания на Западе. Четко было отвечено, что с политической точки зрения США и НАТО не готовы ставить перед собой какие-либо юридически обязывающие политические ограничения, в первую очередь – в отношении дальнейшего расширения альянса. Притом, что с практической точки зрения, например, вступление Украины в НАТО не обсуждается, и там есть страны, которые будут возражать, если вопрос когда-либо будет так поставлен.

То есть с одной стороны, есть интересные основания для движения в практической переговорной плоскости, а с другой – после этих запросных позиций ставки сторон подняты настолько высоко, что потребуется большое искусство, чтобы разрядить ситуацию без очевидной потери лица. И очевидный для американцев выход через "cherry-picking", то есть отбор разрозненных несвязанных вопросов, который именно им было бы удобно обсуждать, выходом уже не является.

Но и проблему безопасности в Европе не получится решить только лишь за счет политических гарантий. Тем более что наше руководство прямым текстом сказало, что и юридически обязывающим документам верить нельзя: из них всегда можно выйти. По всей видимости, остается одна практическая возможность: параллельно двигаться в комплексном процессе диалога, решая одновременно и частные, и общие задачи укрепления и реформирования архитектуры безопасности в Европе. Результат этих переговоров, естественно, должен отвечать интересам всех вовлеченных сторон, и тем самым, способствовать деэскалации.

Нужен новый Хельсинкский акт?

- Среди частных вопросов есть такие серьезные, как предложение США провести переговоры по укреплению доверия, по интерпретации понятия неделимости безопасности. Именно мы поднимаем эти вопросы, и они согласны их обсудить. А мы в ответ отказываемся? Где логика?

- В переговорах об интерпретации неделимости безопасности в отрыве от решения конкретных вопросов "на земле" нет смысла, потому что это просто схоластические дискуссии о терминах. Вот если этот разговор примет конкретные формы, пользы было бы больше. Например, неделимость безопасности подразумевает равный учет интересов всех вовлеченных сторон. То есть не только стран НАТО и России, но и, скажем, Украины и Грузии – если уж мы говорим о закреплении их внеблокового, нейтрального статуса, то и совместные гарантии безопасности для этих стран тоже нужно прорабатывать серьезно, включая урегулирование имеющихся территориальных споров. Это уже какая-никакая, а система коллективной безопасности получается

И тут следует отметить, что большая часть вопросов политического блока "гарантий безопасности" тем или иным способом возвращают нас к Хельсинкскому Заключительному акту 1975 г. Этот документ в свое время закрыл целый ряд политических проблем с безопасностью в Европе и стал хорошей платформой для согласования насущных вопросов. В том числе была установлена нерушимость границ государств и их территориальная целостность – то, что было утрачено в ходе последующих войн в Югославии и на постсоветском пространстве, с возникновением частично-признанных и просто непризнанных государственных образований.

Сейчас это в явном виде не прослеживается в позициях официальных лиц, однако экспертное сообщество и бизнес и в России, и на Западе говорят об одном и том же: остро встал вопрос о вторых "Хельсинках". По сути дела, все сводится к достижению сторонами соглашения о новой структуре коллективной безопасности в Евроатлантике. И отталкиваясь от этого, можно уже выстраивать какие-то частные треки "жесткой безопасности", которые сами по себе могут развиваться. Они должны стать скрепляющим фактором политических гарантий, потому что сама по себе гарантия, положенная на бумагу, не гарантирует ничего, кроме бумаги. Намерения задают политическую атмосферу, но они эфемерны. А если они параллельно подтверждаются соответствующими военно-техническими шагами в виде режимов контроля над вооружениями, мер доверия и транспарентности в области военной деятельности, ограничений и правил развертывания сил и средств в зонах соприкосновения, – вот это уже более существенная гарантия безопасности именно с практической точки зрения.

И здесь вопрос возникает: каким образом возможны такие переговоры сейчас, как соединить воедино интересы всех заинтересованных сторон. Это важно и сложно еще и потому, что НАТО очень неоднородно в понимании вопросов безопасности, как бы они ни пытались демонстрировать монолитное единство. У США одни интересы, у стран Западной Европы другие, а есть еще и восточноевропейские страны, которые ведут себя достаточно независимо. Есть Россия и есть другие государства, которые находятся между блоками в "серой зоне", как например, Украина, Грузия. Их этот вопрос тоже будет непосредственно касаться, и потому их тоже нужно будет каким-то образом включать в эту систему. Потом, через Белоруссию появляется фактор ОДКБ, который пока что никак не рассматривается в переговорных предложениях, а ведь он может там со временем возникнуть.

И все-таки: да здравствуют переговоры?

- Вы считаете, что переговоры будут продолжены?

- Решать это будут соответствующие официальные лица, тем более что статус диалога может быть различным (консультации, переговоры), и с различными мандатами. Но что хотелось бы увидеть с точки зрения логики развития – именно запуск группы взаимосвязанных переговоров по комплексным проблемам безопасности в Европе. И не обязательно в том формате, который был представлен Россией. Будем честны, некоторые из российских предложений абсолютно неприемлемы для НАТО – в той же степени, как и некоторые из встречных требований НАТО для России.

Но, с другой стороны, заново вскрылось несколько перспективных направлений, в частности по системам средней дальности, общевоенным мерам доверия, и о возможности – это есть и в западном ответе – развития контроля над обычными вооружениями в Европе. И, конечно же, отдельный двухсторонний трек по стратегической стабильности, который сам по себе к этим вопросам прямого отношения не имел, но в данный момент уже связан с ними и, видимо, логика его развития в ближайшее время тоже будет определяться решением проблемы с "гарантиями безопасности".

- Как вам кажется, переговоры если не по всем, но хотя бы по второстепенным, но чрезвычайно важным вопросам, будут продолжаться или стороны будут обвинять друг друга в срыве переговоров?

- Это зависит от того, в какой степени тот обмен мнениями, который прошел в последние недели, соответствует реальным, а не декларируемым намерениям сторон. Запросные позиции могут быть очень большие. Судя по американской позиции, они готовы определенные озабоченности России обсуждать, но и в некоторых пунктах переходят в наступление, в частности, в вопросе по нестратегическому ядерному оружию в Европе или российским войскам в "несогласованных" зонах. Вопрос состоит в том, насколько то, что уже есть на руках у сторон, соответствует критерию достаточности? Если этого уже хватит для того, чтобы конструктивно продвинуть обсуждение вопросов безопасности и посмотреть, что будет дальше, – значит, переговоры пойдут. Если нет, то судьба отдельных треков печальна, хотя и тут, как показывает история, возможны варианты – лишь бы у сторон было достаточно времени, чтобы к ним прийти.

Конечно, хотелось бы, чтобы в этом случае отдельные перспективные вопросы были бы отсоединены от общего тела несработавшего пакета, как например, диалог о стратегической стабильности, и обсуждались бы они параллельно. Но, по всей видимости, на данный момент принято решение именно об увязанном развитии группы требований, что осложняет управление переговорным процессом.

Но мы знаем, что такие вещи при взаимном согласии меняются довольно быстро. В начале 1980-х годов, например, СССР демонстративно "заблокировал пакет", увязав воедино три направления: стратегические наступательные вооружения, средства средней дальности и СОИ. Результат какой был? Поэтапно разобрали проблему на корзины через какое-то время и решили все основные сложности.

Старая игра в доброго и злого полицейского

- Чем объяснить тот факт, что ответ США достаточно развернутый, в котором заявляется и об их опасениях, и предлагается проведение ряда важных переговоров, а ответ НАТО можно назвать даже грубым? Практически он содержит короткие отрицательные ответы на все поставленные вопросы. К тому же еще содержит и обвинения. Можно понять, что они делают свою работу за Соединенные Штаты?

- Это похоже на игру в доброго и злого полицейского. С другой стороны, когда идет речь о необходимости достаточно быстро дать ответ, у национального правительства степень свободы гораздо выше, чем, когда необходимо сформулировать ответ на основе консенсусного решения нескольких десятков государств. НАТО было гораздо проще закинуть в ответ России короткое "нет" и "а еще вы нам должны вот это", чем пытаться согласовывать какой-то содержательный документ. Тем более что зачем им вообще его согласовывать? Когда станет понятно, что у основных сторон, т. е. у США и России, есть согласие о продвижении по определенным вопросам, то мы можем увидеть и изменение позиций НАТО. От этого они и будут исходить

Но не по всем пунктам Альянс дал отрицательный ответ. Если внимательно посмотреть, то увидим намеки на согласие по отдельным вопросам вести переговоры. Конечно, они не шли так далеко, как американцы в своих встречных предложениях, но калитку, как говорится, совсем не закрывали.

На данный момент видим, что блок, как институт, скорее самоустраняется и ждет, пока США и Россия решат базовый вопрос: разговариваем дальше или нет? Если будут разговаривать, то и мы (НАТО – ИФ) посмотрим, что со своей стороны можем сделать для общего процесса. Если не будет разговора, то и тратить силы на сборку консенсуса внутри альянса пока ни к чему.