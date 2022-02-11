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Совфед одобрил закон об отмене льготного техприсоединения к электросетям

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сенаторы одобрили закон, постепенно отменяющий льготное техприсоединение к электросетям.

В настоящий момент в плату заявителей с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВ не включаются траты сетевых компаний на строительство инфраструктуры. Часть затрат компенсируется сетям через тариф на передачу, но остаются выпадающие доходы, которые, как отмечалось ранее в пояснительной записке к документу, с 2009 года составили 54,7 млрд руб. при общем объеме затрат на присоединение "льготников" в размере 166 млрд руб. Если законопроект не принять, выпадающие доходы в дальнейшем могут достигать 10 млрд рублей ежегодно на фоне ограничения роста тарифов на передачу, отмечалось в документе.

Переход на полную оплату техприсоединения для энергопринимающих устройств до 150 кВ будет постепенным. Согласно документу, с 1 июля 2022 года и до конца этого года предлагается включать в плату за ТП не более половины расходов сетевых компаний на строительство новых сетей для техприсоединения, а с января 2023 года - уже 100%. Кроме того, с июля 2024 года сети смогут включать в состав платы за техприсоединение устройств свыше 150 кВт инвестсоставляющую, которая поможет им покрыть расходы на развитие существующей инфраструктуры.

При этом региональные власти смогут сами определять допльготы для потребителей до 150 кВт и компенсировать эти затраты сетям из своего бюджета.

Как отмечается в сообщении Совета Федерации, правительство определит особенности определения размера и применения платы за присоединение для устройств ниже 150 кВт. Зампредседателя комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов отметил, что в соответствующем проекте постановления правительства "запланирована существенная льгота: плата за техприсоединение не коснется тех потребителей до 150 кВт, которые находятся в городе на расстоянии 300 м от сетей, а в сельской местности – 500 м". "Это около 80 - 90 процентов существующих потребителей", - сказал Абрамов (его слова приводятся в сообщении - ИФ).

Совет Федерации

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