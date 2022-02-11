РФ планирует вывести на рынок топливо для АЭС зарубежного дизайна в 2024 г.

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Программа "Новая атомная энергетика" предполагает разработку и вывод на рынок топлива для АЭС зарубежного дизайна в 2024 году, следует из слайдов презентации вице-премьера РФ Александра Новака к совещанию в правительстве.

"В том числе до 2024 г. разработана новая модификация топлива для АЭС зарубежного дизайна", - отмечается в материалах.

При этом объем экспорта ядерного топлива может достигнуть в 2024 году $1,6 млрд. К 2030 году показатель может увеличиться до $2,7 млрд.