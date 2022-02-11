Автобус с 22 пассажирами столкнулся с легковушкой на Ставрополье

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Автобус столкнулся с легковушкой в Ставропольском крае, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили "Интерфаксу" в краевом управлении ГИБДД.

Примерно в 19:10 на автодороге "Пятигорск-Георгиевск" водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

"В автобусе, двигавшемся по маршруту "Пятигорск-Моздок", находились 22 пассажира. Никто не пострадал. После оформления ДТП автобус продолжит движение по маршруту", - сказала представитель управления.

В пресс-службе краевой прокуратуры "Интерфаксу" сообщили, что по факту аварии начали проверку.