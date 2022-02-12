Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Четвертьфинал Россия - Швейцария 1:2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:09Заразились
на 11.02В России 13 731 794+203 949В мире 408 442 142+2 392 139

Менее 23% российских вузов начали весенний семестр онлайн

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Занятия в 77,4% российских вузов в новом семестре начались очно или в смешанном формате, в остальных обучение происходит дистанционно, сообщили в "Интерфаксу" в Минобрнауки.

"По состоянию на 7 февраля 2022 года в очном или смешанном формате обучаются студенты 77,4% вузов (913 организаций, в том числе 515 головных). Исключительно дистанционные образовательные технологии используются в 267 вузах (в том числе в 151 головном вузе)", - сообщили в ведомстве в субботу.

Там напомнили, что на основании приказа главы Минобрнауки, вузы могут самостоятельно и оперативно реагировать на развитие эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусом инфекции в каждом конкретном регионе, включая переход на удаленный формат работы с применением дистанционных технологий.

Ранее в ряде российских вузов, включая творческие, сообщили "Интерфаксу", что начали семестр по-разному, но большинство очно или в смешанном формате, хотя готовы менять расписание в случае ухудшения эпидситуации по COVID-19 на фоне распространения штамма "омикрон".

По данным опершатаба, обнародованных в пятницу, в РФ за сутки было выявлено более 203 тыс. случаев заражения коронавирусом.

коронавирус Минобрнауки

Новости

Минюст признал иноагентами журналистку Айнбиндер и краснодарский ЛГБТ-центр

Пользователи Twitter пожаловались на сбои

Что произошло за день: пятница, 11 февраля

Депутат Затулин призвал не торопиться с признанием суверенитета ДНР и ЛНР

Депутат Затулин призвал не торопиться с признанием суверенитета ДНР и ЛНР
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю снизился с 64,1% до 61,9%

Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю снизился с 64,1% до 61,9%

ЦБ пока воздержится от возобновления покупок валюты

Зюганова положили в больницу

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Предварительное слушание по делу Фургала назначено на 21 февраля

Предварительное слушание по делу Фургала назначено на 21 февраля

В ВЭБе задумались о продаже миноритарной доли в "Русале"

В ВЭБе задумались о продаже миноритарной доли в "Русале"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });