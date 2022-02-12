Менее 23% российских вузов начали весенний семестр онлайн

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Занятия в 77,4% российских вузов в новом семестре начались очно или в смешанном формате, в остальных обучение происходит дистанционно, сообщили в "Интерфаксу" в Минобрнауки.

"По состоянию на 7 февраля 2022 года в очном или смешанном формате обучаются студенты 77,4% вузов (913 организаций, в том числе 515 головных). Исключительно дистанционные образовательные технологии используются в 267 вузах (в том числе в 151 головном вузе)", - сообщили в ведомстве в субботу.

Там напомнили, что на основании приказа главы Минобрнауки, вузы могут самостоятельно и оперативно реагировать на развитие эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусом инфекции в каждом конкретном регионе, включая переход на удаленный формат работы с применением дистанционных технологий.

Ранее в ряде российских вузов, включая творческие, сообщили "Интерфаксу", что начали семестр по-разному, но большинство очно или в смешанном формате, хотя готовы менять расписание в случае ухудшения эпидситуации по COVID-19 на фоне распространения штамма "омикрон".

По данным опершатаба, обнародованных в пятницу, в РФ за сутки было выявлено более 203 тыс. случаев заражения коронавирусом.