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Минздрав РФ открыл специальный медцентр для детей с COVID-19

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Специализированный центр инфекционных болезней для детей с коронавирусом открыт на базе НМИЦ здоровья детей из-за роста заболеваемости среди них, сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава РФ.

"В связи с нарастанием случаев заражения COVID-19 у детей, Клиника высоких технологий НМИЦ здоровья детей Минздрава России перепрофилирована в Центр инфекционных болезней, в котором с 10 февраля 2022 года круглосуточная медицинская помощь оказывается маленьким пациентам с подозрением или подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении министерства.

Центр имеет 330 коек для детей с COVID-19, в том числе 30 реанимационных, а также 8 операционных для оказания экстренной хирургической помощи, отметили в Минздраве РФ.

"Следует быть настороженными родителям детей с хроническими заболеваниями, ведь как мы знаем, у такой категории пациентов любой штамм COVID-19 протекает тяжелее. В случае, если состояние ребёнка требует госпитализации, наш Центр готов принять и обеспечить маленького пациента высококвалифицированной медицинской помощью", - приводит пресс-служба слова директора НМИЦ здоровья детей Андрея Фисенко.

В конце января в российских регионах началась бесплатная вакцинация подростков 12-17 лет препаратом "Спутник М".

Коронавирус Минздрав РФ

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