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Популярность Дня всех влюбленных упала в РФ более чем в 4 раза за 15 лет

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В этом году отметить День святого Валентина (14 февраля) планируют 12% россиян, среди сограждан до 34 лет это сделать намерен каждый шестой (16%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, женщин, собирающихся отметить этот день, оказалось больше, чем мужчин - 14% и 11% респондентов соответственно.

День всех влюбленных начали отмечать в России в первой половине 90-х годов, однако на протяжении 15 лет его популярность неуклонно снижается: если в 2007 году этот праздник отмечал каждый второй россиянин (50%), то в 2009 году - 40% сограждан, а в прошлом году - 13% респондентов, отмечают в SuperJob.ru.

В свою очередь, 78% россиян не собираются отмечать День святого Валентина, каждый десятый (10%) пока не определился, показывают данные исследования.

Опрос был проведен 31 января - 9 февраля 2022 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 548 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

SuperJob

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