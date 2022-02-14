Детей, отравившихся парами хлора в кемеровской сауне, выписали домой

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пятерых детей, отравившихся парами хлора в бассейне одной из саун Кемерова, выписали домой, сообщили корреспонденту "Интерфакса" в пресс-службе кузбасского центра медицины катастроф в понедельник.

"Дети находятся в удовлетворительном состоянии, с момента их прибытия никаких ухудшений самочувствия не было, наблюдали их в динамике, сегодня руководство больницы приняло решение об их выписке", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь центра медицины катастроф Антон Дужик.

Сообщение о том, что в одно из медицинских учреждений Кемерова доставлены пятеро детей в возрасте от 6 до 13 лет с признаками отравления парами хлора, поступило в субботу. "Предварительно установлено, что дети с родителями находились в сауне с бассейном. По возвращении домой ребятишки почувствовали себя плохо, родители вызвали скорую помощь. Детей с признаками отравления парами хлора госпитализировали", - говорится в сообщении Следственного управления СКР по Кемеровской области.

По данному факту проводится проверка.