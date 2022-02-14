В Думе не планируют разрешать эвтаназию животных в приютах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Поправки, разрешающие умерщвление животных в приютах, принимать не планируется, заявил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"У нас нет в планах корректировки статьи, запрещающей эвтаназию животных в приютах. Мы видим два варианта - если животное попало в приют, то оно может быть там либо оставлено на дожитие, либо, если есть ресурсы у региона, и животное не является агрессивным, стайным, то после вакцинации и стерилизации оно может быть возвращено в естественную среду", - сказал Бурматов "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что решение по тому или иному виду обращения с животными должны принимать регионы в зависимости от своих финансовых возможностей.

"Мы считаем, что лучший вариант, конечно, - пристройство к хозяину", - отметил Бурматов.

Он сообщил, что в комитет поступают разные поправки по этой теме - и радикальные, и взвешенные.

Но Бурматов выразил уверенность, что в понедельник на заседании рабочей группы будут поддержаны следующие решения: штрафы до 200 тыс. рублей для должностных лиц, не решивших проблему с бездомными животными в регионе, штрафы за покусы и самовыгул животных, введение мониторинга регионами популяции бездомных животных, право регионов решать, оставлять ли животных в приютах на дожитие, либо возвращать их в естественную среду обитания, выделение федеральных средств на строительство приютов, введение системы идентификации животных, системы реагирования на обращения граждан в связи с бездомными животными.

Ранее "Известия" написали о том, что предоставление регионам права решать, что делать с бездомными животными, фактически будет означать разрешение на их умерщвление.