Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг04:05Женщины. Круговой раунд #7 Канада - Россия - 11:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 13.02В России 14 133 509+197 949В мире 411 722 733+1 435 726

В Думе не планируют разрешать эвтаназию животных в приютах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Поправки, разрешающие умерщвление животных в приютах, принимать не планируется, заявил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"У нас нет в планах корректировки статьи, запрещающей эвтаназию животных в приютах. Мы видим два варианта - если животное попало в приют, то оно может быть там либо оставлено на дожитие, либо, если есть ресурсы у региона, и животное не является агрессивным, стайным, то после вакцинации и стерилизации оно может быть возвращено в естественную среду", - сказал Бурматов "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что решение по тому или иному виду обращения с животными должны принимать регионы в зависимости от своих финансовых возможностей.

"Мы считаем, что лучший вариант, конечно, - пристройство к хозяину", - отметил Бурматов.

Он сообщил, что в комитет поступают разные поправки по этой теме - и радикальные, и взвешенные.

Но Бурматов выразил уверенность, что в понедельник на заседании рабочей группы будут поддержаны следующие решения: штрафы до 200 тыс. рублей для должностных лиц, не решивших проблему с бездомными животными в регионе, штрафы за покусы и самовыгул животных, введение мониторинга регионами популяции бездомных животных, право регионов решать, оставлять ли животных в приютах на дожитие, либо возвращать их в естественную среду обитания, выделение федеральных средств на строительство приютов, введение системы идентификации животных, системы реагирования на обращения граждан в связи с бездомными животными.

Ранее "Известия" написали о том, что предоставление регионам права решать, что делать с бездомными животными, фактически будет означать разрешение на их умерщвление.

Госдума Владимир Бурматов

Новости по теме

Новости

В РФ приостановили обсуждение проекта о традиционных ценностях

В РФ приостановили обсуждение проекта о традиционных ценностях

На Ямале Ми-8 с пассажирами аварийно сел в поле

Рынок акций РФ открылся падением индекса МосБиржи на 4,3%

Рубль заметно снизился к доллару и евро на старте торгов на фоне геополитических рисков

Рубль заметно снизился к доллару и евро на старте торгов на фоне геополитических рисков
Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре разработали детектор COVID-19, диагностирующий его на ранних стадиях

Пандемия коронавируса

В Санкт-Петербурге первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 3,5 млн человек

Что произошло за день: воскресенье, 13 февраля

Российская подлодка "Ростов-на-Дону" проследовала через Босфор в Черное море

Сын замглавы МВД РФ Зубова арестован на два месяца за попытку дачи взятки

Источник сообщил об аресте по делу о взятке сына замглавы МВД РФ Зубова

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });