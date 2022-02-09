В Думе разработали поправки о наказании за нападения безнадзорных животных

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуме разработали поправки, предусматривающие до трех лет лишения свободы или до 200 тысяч рублей штрафа за нападение безнадзорных животных, сообщил "Интерфаксу" первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.



Он пояснил, что физлиц закон может в перспективе коснуться, если, например, животное находится на самовыгуле или его выкинули. В таком случае штраф может составить до 30 тысяч рублей. Юрлицам - то есть приютам, зоопаркам, циркам - также может грозить наказание, если животных отпускают погулять в неположенных местах или же оставляют без надзора и это приводит к нападению на человека. Для юрлиц и чиновников предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей, если нет уголовного состава преступления.

"Если же речь идет о причинении вреда или смерти вследствие нападения животного, то предлагается прописать, чтобы это регулировалось действующей статьей УК", - отметил Бурматов.

За причинение смерти по неосторожности в настоящее время в УК предусмотрено два года лишения свободы, а для лица, исполняющего профессиональные обязанности - три года. За причинение тяжкого вреда по неосторожности - три года лишения свободы либо штраф в размере до 80 тысяч рублей.

Бурматов также сообщил, что данное предложение предлагается принять как поправки к его законопроекту, уже принятому Госдумой в декабре в первом чтении, о штрафах за несоблюдение требований к содержанию животных (в нем речь шла о штрафах до трех тысяч для владельцев животных, до 15 тысяч - за попытку поселить в квартире экзотическое животное и для юрлиц - до 200 тысяч за использование животных без лицензии, до 100 тысяч - за неправильное содержание животных).

Бурматов отметил, что соответствующие поправки уже готовы, и выразил уверенность, что законопроект будет принят Госдумой в весеннюю сессию.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в Госдуме создана рабочая группа по подготовке поправок о предотвращении нападений бродячих собак на людей. Спикер допускал повышение ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, принятие мер по созданию приютов, а также дополнительных мер по поддержке гражданских инициатив по помощи животным.

Володин пообещал заняться проблемой после того, как в Забайкалье стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. Он при этом отметил, что убивать животных будет плохим выходом из ситуации, упомянул безответственность владельцев собак и то, что местные власти недооценивают важность проблемы.