На Колыме предложили создавать приюты для собак при исправительных колониях

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Приюты для безнадзорных собак предложили создать в Магаданской области при исправительных колониях, сказал губернатор региона Сергей Носов на заседании областного правительства.

"Поступило очень интересное предложение от главы УФСИН по Магаданской области. Он цифры называет очень интересные о создании при колониях пунктов передержки для бездомных животных. Уже посчитали, что они могут сами их построить, а мы можем их профинансировать, заключив соглашение. Собаки содержатся в вольерах, а не в каменных постройках", - отметил Носов.

Губернатор добавил, что у УФСИН есть территория, на которой можно возвести эти приюты.

"Мы поддержим. Это ведь и занятость людей, и стоимость, и, если хотите, перевоспитание. И животные перевоспитываются, и человек. Немедленно проработать, это злободневная тема, это одно из хороших предложений", - добавил Носов.

С 27 января на территории Магадана объявили режим чрезвычайной ситуации местного реагирования из-за скоплений стай безнадзорных собак. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла во внимание выросшее число обращений граждан по поводу собак.