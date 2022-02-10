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Дальневосточные депутаты попросили Госдуму изменить законы о бездомных животных

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Парламентская ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" в четверг приняла обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину о необходимости усовершенствовать законодательство о безнадзорных животных, сообщила пресс-служба Магаданской областной думы.

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Разработанные Магаданской областной думой предложения вошли в обращение парламентской ассоциации. Так, магаданские парламентарии предлагают устранить правовой пробел и установить административную ответственность для владельцев животных.

"Сегодня в федеральном законе №498 указано, что владельцы животных несут ответственность за нарушение требований к их содержанию и использованию. Также должна наказываться незаконная деятельность по обращению с животными без владельцев. При этом конкретные меры административного воздействия за нарушение указанных требований до сих пор не установлены. Это приводит к вседозволенности, безнаказанности, игнорированию норм права и нарушению принципа неотвратимости наказания за противоправные деяния", - заявил председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов.

Магаданские депутаты считают, что большие затраты, которые несут регионы на строительство и содержание приютов для животных, должны софинансироваться из федерального бюджета.

Депутаты Магаданской областной думы также предлагают разработать механизм стимулирования владельцев животных к добровольной стерилизации, вакцинации, маркированию домашних животных или их проведение в обязательном порядке.

Члены парламентской ассоциации отметили, что в регионах Дальневосточного федерального округа складывается крайне неблагоприятная обстановка из-за бездомных собак, количество которых постоянно растет. В регионах участились случаи нападения бродячих собак на людей, некоторые из которых заканчиваются трагедией.

Парламентская ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" также предложила Госдуме ускорить принятие законопроектов, предусматривающих запрет возвращать на прежние места обитания потенциально опасных собак, установление порядка освидетельствования безнадзорных животных на предмет наличия немотивированной агрессии, введение обязательного маркирования и учета домашних животных, возможность усыпления содержащихся в приютах агрессивных животных, которое возможно при соответствующем заключении ветеринаров.

Дальний Восток Магаданская область

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