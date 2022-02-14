Красноярская прокуратура проверит данные о смерти 5-месячной девочки в больнице

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту смерти пятимесячной девочки в больнице Ачинска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону.

"В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие смерти малолетней, в том числе, будет дана оценка действиям по оказанию девочке надлежащей медицинской помощи. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 1 февраля у ребенка наблюдались признаки кишечной инфекции. Мать девочки неоднократно обращалась в Ужурскую районную больницу, но ребенка не госпитализировали. В результате из-за ухудшения состояния ребенка врачами было принято решение о его госпитализации в Красноярский краевой центр охраны материнства и детства в Ачинске.

Девочка была доставлена в реанимационное отделение медицинского учреждения без признаков дыхательной и сердечной деятельности, где после проведения реанимационных мероприятий скончалась, отмечает пресс-служба.