МВД предложило использовать систему распознавания лиц для контроля за педофилами

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - МВД России разрабатывает документ, регулирующий систему контроля за находящимися под надзором осужденными за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

"Министерством прорабатываются законодательные инициативы, направленные на совершенствование административного надзора. В частности, нами предлагается закрепление правовых оснований для использования информационных систем распознавания лиц в целях осуществления контроля за поднадзорными и их розыска", - сообщила главный эксперт, специалист Главного управления охраны общественного порядка МВД России Лариса Плотникова на заседании в Госдуме рабочей группы по вопросам детской безопасности в интернете в понедельник.

Также, по словам представителя МВД, министерство приступило к проработке вопроса введения обязательных дополнительных ограничений для поднадзорных лиц. Например, запрет пользоваться интернетом, сообщила Плотникова.

Как сообщила эксперт, количество уголовно-наказуемых деяний против половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло почти на 7%. В связи с этим ведомство наращивает число взятых под административный надзор лиц, которые отбыли наказание за совершение таких преступлений.

"По состоянию на начало текущего года под административным надзором органов внутренних дел находилось свыше 117 тысяч таких лиц, в том числе семь тысяч из них - судимы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - сообщила Плотникова.

При этом, по ее словам, в течение прошедшего года на учет поставлено 58 поднадзорных.