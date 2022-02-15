Ракета "Союз" с кораблем "Прогресс МС-19" успешно стартовала с космодрома "Байконур"

Корабль должен доставить средства для окончательного устранения утечки воздуха на станции

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ракета "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Прогресс МС-19" успешно стартовала с космодрома "Байконур", говорится в трансляции "Роскосмоса".

Как сообщили в трансляции госкорпорации, старт произошел в 07:25 мск.

Корабль должен прибыть к станции в 10:06 17 февраля и доставить 1600 кг различных грузов. В "Роскосмосе" ранее сообщали, что на корабле планируется доставить средства для окончательного устранения утечки воздуха. Среди прочего, на корабле находится 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник" и 40 кг сжатого азота. Также на станцию прибудет аппаратура техобслуживания бортовых систем, медицинские и санитарно-гигиенические материалы, одежда, рационы питания и свежие продукты для экипажа.

Кроме этого, корабль доставит оборудование для проведения экспериментов. Среди них укладки для медэкспериментов "Пилот-Т", а также экспериментов "Биодеградация" и "Асептик" для исследований влияния микрофлоры на конструкцию станции и разработок средств обеспечения стерильности.

Также экипаж получит укладку "Биомодуль" для проведения эксперимента "Фотобиореактор", в рамках которого ищутся способы получения кислорода и продуктов питания из микроводорослей. Кроме этого прибудет оборудование для экспериментов "Биомаг-М", и "Каскад".

"Кроме того, в грузовом отсеке находятся шесть малых космических аппаратов класса CubeSat "ЮЗГУ-55" №№ 5-10 разработки НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета, предназначенных для запуска с борта МКС в процессе внекорабельной деятельности экипажа по программе научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф", - отмечают в госкорпорации.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что на корабле планируется доставить "средства устранения негерметичности", после чего экипаж сможет приступить к "окончательному устранению утечки воздуха".

В декабре в госкорпорации также сообщали, что экипаж обнаружил "возможное последнее место утечки воздуха".

В августе 2020 года сообщалось об обнаружении утечки воздуха на МКС. Экипажу станции удалось локализовать ее в переходной камере модуля "Звезда". В октябре 2020 года космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.