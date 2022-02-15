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В Крыму суд рассмотрит дело о хищении лечебной грязи на 1,2 млн рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сакский районный суд рассмотрит дело о растрате имущества унитарного предприятия "Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция", сообщила прокуратура Крыма. Бывшую сотрудницу станции обвиняют в хищении лечебной грязи более чем на 1,2 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемая отвечала за прием лечебной грязи с Сакского озера. Часть грязи она не ставила на бухгалтерский учет, а уже готовую продукцию брала себе и передавала индивидуальному предпринимателю, который торгует косметикой.

Следствие считает, что всего она растратила более 5,6 тысячи упаковок готовой продукции на общую сумму более 1,2 млн рублей. Ее действия пресекли сотрудники ФСБ.

Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция была создана около 100 лет назад. Сейчас она является единственным в регионе научно-производственным предприятием, в сферу деятельности которого входят рациональная эксплуатация, сохранение месторождения лечебных грязей и изучение бальнеогрязевых экосистем. С конца прошлого века организация выпускает продукцию на основе добытой грязи.

Крым Саки прокуратура Крыма

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