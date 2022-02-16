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Путин предложил оптимизировать МЧС, убрав дублирующие звенья

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил перед МЧС России задачу повышения эффективности деятельности за счет ликвидации дублирующих звеньев и усиления надзорной деятельности.

"Повышение эффективности деятельности МЧС во многом зависит от ликвидации дублирующих звеньев, прежде всего управленческих и обеспечивающих подразделений. Высвободившиеся таким образом штатные единицы нужно передавать в оперативные, спасательные, пожарные службы и подразделения", - заявил Путин во вторник, выступая на заседании коллегии МЧС России.

Кроме этого, подчеркнул он, для повышения эффективности деятельности МЧС необходимо "увеличивать инспекторский состав надзорных органов".

Одной из приоритетных задач министерства президент России назвал профилактику техногенных пожаров, которые представляют серьезную угрозу здоровью людей, чреваты большими экономическими потерями.

"Да, государство последовательно снимает надзорную нагрузку с бизнеса, прежде всего малого и среднего, и это правильно. МЧС одним из первых перешло на риск-ориентированный подход к надзорной деятельности", - подчеркнул Путин. При этом, сказал он, "это, конечно же, не значит, что если компании не проверяют в прежнем режиме, они могут пренебрегать установленными правилами и стандартами, тем более грубо нарушать их".

"Ответственность за жизни и здоровье людей, за пожарную безопасность должна быть строжайшей. При решении этих задач МЧС нужно активнее взаимодействовать с общественными добровольческими объединениями и волонтерами", - подчеркнул глава государства.

Путин предложил рассмотреть вопрос об упрощении процедуры передачи высвобождающейся исправной техники для оснащения организаций добровольной пожарной охраны.

МЧС Владимир Путин

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