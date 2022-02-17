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В Каспийском море стартовали учения с участием 20 кораблей

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Флотилия в составе 20 кораблей начала учение в Каспийском море, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Всего в корабельном командно-штабном учении принимают участие экипажи около 20 боевых кораблей флотилии, в их числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Махачкала", "Астрахань", "Ступинец" малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, "в ближайшее время корабельным тактическим группам флотилии предстоит отработать совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника и ведению учебного морского боя, а также выполнить практические ракетные и артиллерийские стрельбы".

Силы флотилии также отработают противоминное развертывание, а также поиск и уничтожение мин "с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения".

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

Всего к участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Южный военный округ Каспийское море

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