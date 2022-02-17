Дело оправданного красноярского вора в законе Найбауэра снова поступило в суд

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Красноярский криминальный авторитет Константин Найбауэр по кличке Костя Канский снова предстанет перед судом.

"Дело Константина Найбауэра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), которое рассматривалось судом присяжных в 2021 году, после отмененного в апелляционной инстанции оправдательного приговора, снова поступило в Красноярский краевой суд. Дата судебного заседания еще не назначена", - говорится в информации пресс-службы суда.

Как сообщалось, 16 сентября 2021 года Красноярский краевой суд оправдал обвинявшегося по статье о высшем положении в преступной иерархии Найбауэра. До этого, 13 сентября 2021 года, его оправдала коллегия присяжных заседателей. Они единогласно не согласились с доводами следствия и признали, что вина подсудимого не доказана.

В январе 2022 года по представлению прокурора края Романа Тютюника судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске отменила оправдательный приговор Найбауэру.

Апелляционная инстанция согласилась с доводами представления о том, что в ходе судебного разбирательства сторона защиты допустила нарушения закона, которые якобы повлияли на объективность присяжных заседателей при вынесении вердикта.

В октябре 2019 года Найбауэра задержали в собственном доме бойцы Росгвардии. Уголовное дело было возбуждено по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. По данным полиции, он долгое время являлся авторитетом в криминальном сообществе Красноярска.

В суд дело передали в 2020 году. Дело по просьбе подсудимого рассматривал суд присяжных.

По информации местных СМИ, в начале 2000-х годов Константин Найбауэр по кличке Костя Канский был назначен преступным сообществом вором в законе и "смотрящим" за Красноярском.