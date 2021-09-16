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Суд в Красноярске оправдал вора в законе Константина Найбауэра

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд оправдал обвинявшегося по статье о высшем положении в преступной иерархии Константина Найбауэра, известного в криминальных кругах как Костя Канский, сообщает пресс-служба суда.

"Константин Найбауэр признан невиновным", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 13 сентября Найбауэра оправдала коллегия присяжных заседателей. Они единогласно не согласились с доводами следствия и признали, что вина подсудимого не доказана.

В октябре 2019 года Найбауэра задержали в собственном доме бойцы Росгвардии. Уголовное дело было возбуждено по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. По данным полиции, он долгое время являлся авторитетом в криминальном сообществе Красноярска.

В суд дело передали в 2020 году. Дело по просьбе подсудимого рассматривал суд присяжных.

По информации местных СМИ, Константин Найбауэр родился в деревне Денисовка Красноярского края. Первые проблемы с законом у него возникли в 16 лет, когда он угнал чужой автомобиль, тогда суд приговорил его к трем годам колонии. Там он познакомился со многими криминальными авторитетами. По некоторым сведениям, в начале 2000-х годов Костя Канский был назначен преступным сообществом "вором в законе" и "смотрящим" за Красноярском.

Красноярск Константин Найбауэр

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