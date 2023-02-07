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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Госдуме предложили отменить суд присяжных для дел против криминальных авторитетов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму во вторник внесен законопроект, исключающий из компетенции суда присяжных уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Законопроектом предлагается исключить уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью четвертой статьи 210 и статьей 210.1 УК РФ, из компетенции суда присяжных", - написал в своем телеграм-канале Клишас, который является одним из соавторов документа.

Законопроект вносит изменения в статью 30 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Как пояснил сенатор, в настоящее время уголовные дела в отношении лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, а также уголовные дела об организации преступного сообщества или участии в нем, если эти деяния совершены криминальным авторитетом, могут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей.

"Такое правовое регулирование не в полной мере учитывает специфику данных преступлений и их субъектов, связанную как с необходимостью обеспечения повышенных мер безопасности участников уголовного судопроизводства, включая присяжных заседателей, так и с юридическими особенностями соответствующих составов преступлений, что требует высокопрофессиональной правовой оценки данных деяний", - отметил Клишас.

По его мнению, предлагаемые изменения позволят создать дополнительные гарантии безопасности участников уголовного судопроизводства и помогут обеспечить вынесение законного, обоснованного и справедливого судебного решения.

Наряду с Клишасом авторами законопроекта являются сенатор Владимир Полетаев и депутат Госдумы Ирина Панькина.

Госдума Совфед Андрей Клишас
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