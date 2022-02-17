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Западный военный округ сообщил о начале тренировок мотострелковых подразделений

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Мотострелковые подразделения Западного военного округа (ЗВО) начали тренировки на полигонах в пунктах постоянной дислокации с учебными стрельбами, задействована бронетехника, сообщила пресс-служба ЗВО в четверг.

"Мотострелковые подразделения ЗВО приступили к боевому слаживанию взводов, расчетов и экипажей боевых машин с выполнением боевых стрельб из вооружения и военной техники на полигонах в пунктах постоянной дислокации, согласно плановым мероприятиям боевой подготовки зимнего периода обучения", - заявил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев, которого цитирует пресс-служба округа.

В стрельбах задействованы боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82АМ, танки Т-90М. Также стрельбы проводятся из автоматов Калашникова АК-12, пулемётов "Печенег" и нескольких типов гранатомётов, сообщили военные.

"До 50% боевых стрельб проводятся в ночное время суток, подразделения используют осветительные ракеты, навесные осветительные мины, подсветку целей, трассирующие боеприпасы", - сообщили в ЗВО.

"Экипажи и боевые расчеты закрепили умения и навыки, необходимые для чёткого выполнения поставленных задач, правильных действий для развёртывания из походного положения в боевое, а также занятие обороны в составе подразделений", - говорится в сообщении ЗВО.

Войска ЗВО дислоцируются на территории Северо-Западного, Центрального федеральных округов, а также части Приволжского федерального округа. Части и соединения округа, в частности, базируются в Московской, Ленинградской, Ивановской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Смоленской областях.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.

ЗВО Минобороны

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