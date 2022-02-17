В России 1 млн мигрантов "вышли из тени" в 2021 году, получив патенты

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в прошлом году около одного миллиона человек получили право на законное пребывание в России, получив патенты.

"Число выданных патентов превысило уровень доковидного 2019 года. В связи с продлением сроков действия временных мер санкции в виде высылки в течение полутора лет не применялись. В общей сложности порядка 1 млн человек воспользовались возможностью выйти из тени и получили право легального права пребывания в России", - сказал Колокольцев в четверг на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

Глава МВД сообщил, что одновременно был усилен контроль за соблюдением действующего законодательства мигрантами. По его словам, при сохранении общего количества проверок на объектах строительства, торговли, местах компактного проживания мигрантов выявлено больше лиц, допустивших различные правонарушения.

Колокольцев сказал так же, что с коллегами из ФСБ России осуществлялось выявление и перекрытие каналов нелегальной миграции.

"На постоянной основе взаимодействуем по вопросу запрета въезда лицам, представляющим угрозу общественному порядку. В органы ФСБ направлено около 180 тыс. соответствующих материалов", - сказал министр.

Он сообщил также, что "в отчетном периоде число зарегистрированных преступлений в сфере миграции сократилось, вместе с тем почти на 6% отмечается рост уголовных посягательств, совершенных иностранными гражданами".

Колокольцев сообщил, что были зафиксированы групповые нарушения общественного порядка, их участники привлечены к ответственности в виде выдворения и депортации.