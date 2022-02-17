Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программаПодробнее
Конькобежный спорт11:30Женщины. Финал  Япония Нидерланды СШАПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 417 731 955+2 532 256

В России 1 млн мигрантов "вышли из тени" в 2021 году, получив патенты

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в прошлом году около одного миллиона человек получили право на законное пребывание в России, получив патенты.

"Число выданных патентов превысило уровень доковидного 2019 года. В связи с продлением сроков действия временных мер санкции в виде высылки в течение полутора лет не применялись. В общей сложности порядка 1 млн человек воспользовались возможностью выйти из тени и получили право легального права пребывания в России", - сказал Колокольцев в четверг на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

В РоссииПутин призвал высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушенияПутин призвал высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушенияЧитать подробнее

Глава МВД сообщил, что одновременно был усилен контроль за соблюдением действующего законодательства мигрантами. По его словам, при сохранении общего количества проверок на объектах строительства, торговли, местах компактного проживания мигрантов выявлено больше лиц, допустивших различные правонарушения.

Колокольцев сказал так же, что с коллегами из ФСБ России осуществлялось выявление и перекрытие каналов нелегальной миграции.

"На постоянной основе взаимодействуем по вопросу запрета въезда лицам, представляющим угрозу общественному порядку. В органы ФСБ направлено около 180 тыс. соответствующих материалов", - сказал министр.

Он сообщил также, что "в отчетном периоде число зарегистрированных преступлений в сфере миграции сократилось, вместе с тем почти на 6% отмечается рост уголовных посягательств, совершенных иностранными гражданами".

Колокольцев сообщил, что были зафиксированы групповые нарушения общественного порядка, их участники привлечены к ответственности в виде выдворения и депортации.

МВД РФ Владимир Колокольцев

Новости

Первые подразделения российской армии вернулись на базы после учений

Первые подразделения российской армии вернулись на базы после учений

Путин призвал высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения

Путин призвал высылать из РФ мигрантов за экстремизм и правонарушения

Путин призвал полицию соблюдать права граждан при работе по "горячим следам"

Кремль отметил нагнетание обстановки в Донбассе

Кремль не будет требовать извинений за анонсы "вторжения" РФ на Украину

Кремль не будет требовать извинений за анонсы "вторжения" РФ на Украину

В России за сутки 18 090 человек были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 18 090 человек были госпитализированы с COVID-19

Суд признал банкротом бывшего зампреда Банка России

Суд признал банкротом бывшего зампреда Банка России

Очередной эшелон с военной техникой покинул Крым после учений

Очередной эшелон с военной техникой покинул Крым после учений
Пандемия коронавируса

Привитые "Спутником V" через год после вакцинации сохранили высокий уровень антител

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });