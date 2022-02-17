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Ученые рассчитали, что затухание пятой волны пандемии в РФ может продлиться до лета

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Постепенное затухание пятой волны пандемии коронавируса в России может продолжаться до лета, сообщил проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Алексей Боровков в четверг со ссылкой на созданную учеными вуза математическую модель.

"Из общих выводов можно сказать, что, скорее всего, выздоровление продлится до начала лета, всю весну. (...) Сейчас, судя по тому, как процесс идет, модель дает плавное затухание. (Для нового всплеска) должно произойти, как мы говорим, локальное воздействие на систему", - сказал Боровков журналистам.

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Таким воздействием может стать завоз нового штамма коронавируса из-за рубежа в связи с открытием границ, считает он, и это может произойти в сезон летних отпусков.

"Фактически (новый штамм) запустит новую волну. Общая же тенденция между волнами: количество дней между пиками становится меньше, то есть каждый новый пик наступает быстрее, чем предыдущий, а амплитуда, то есть количество заболевших на гребне волны, становится выше предыдущей", - добавил Боровков.

Так, напомнил он, на пике текущей волны, которая была спровоцирована "омикроном" и пик которой, как он полагает, Петербург прошел 14 февраля, в городе было порядка 270 тысяч активных больных. В то же время на пике второй волны в январе 2021 года в городе было 104 тысячи активных больных, что в 2,7 раз ниже.

"А первый пик, который всех пугал, сейчас кажется уже детским куличиком в песочнице - было 10 619 активных больных", - добавил Боровков.

Он подчеркнул, что для корректной оценки эпидемиологической ситуации необходимо учитывать летальность и уровень заражения на 100 тысяч населения. По последнему показателю сейчас Петербург почти вдвое опережает Москву - 4590 против 2452 человек соответственно по состоянию на 16 февраля.

Россия коронавирус

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