Туриста из Москвы убили в Карачаево-Черкесии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Житель Карачаево-Черкесии объявлен в федеральный розыск по подозрению в убийстве туриста из Москвы, сообщает следственное управление СКР по КЧР в четверг.

По данным следствия, 16 февраля группа жителей Москвы на автомобиле Ford Transit ехала из аэропорта в поселок Архыз. Когда по пути они остановились у дороги, к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми произошел словесный конфликт, переросший в драку.

Согласно версии СКР, в ходе ссоры житель Карачаево-Черкесии ранил ножом в живот одного из туристов. Пострадавший скончался по пути больницу, говорится в сообщении.

В отношении 34-летнего жителя КЧР возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).