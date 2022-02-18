Бастрыкин взял на контроль расследование убийства московского туриста в КЧР

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства жителя Москвы, совершенное 16 февраля в Карачаево-Черкесии, сообщает СКР в пятницу.

Председатель СК России поручил руководителю управления СКР по КЧР доложить о проводимых следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, говорится в сообщении.

Как сообщалось, 16 февраля группа жителей Москвы на автомобиле Ford Transit ехала из аэропорта Минвод в поселок Архыз в Карачаево-Черкесии. Во время остановки по дороге к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми произошел словесный конфликт, переросший в драку.

В ходе ссоры житель Карачаево-Черкесии ранил ножом в живот одного из туристов. Пострадавший скончался по пути больницу.

В отношении жителя КЧР возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемый в убийстве объявлен в федеральный розыск.