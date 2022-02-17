Лукашенко пообещал быть "вечным президентом", если Запад продолжит атаки на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Андрей Стасевич/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует покидать свой пост, а в случае продолжения Западом атак на Белоруссию видит себя в роли ее вечного президента.

"Если Запад продолжит атаковать Беларусь, я буду вечным президентом", - заявил Лукашенко в четверг во время ознакомления с ходом белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский. Его слова приводит госагентство БелТА.

Лукашенко назвал условия, при которых готов оставить пост президента: "Если коллективный Запад, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят".