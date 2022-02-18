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Суд в Москве не стал заочно арестовывать американца Свитбаума по делу о пожаре

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заочном аресте гражданина США Джеффри Алана Свитбаума, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности во время пожара в жилом доме на Никитском бульваре в 2019 году. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Пресненским районным судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Свитбаума Джеффри Алана", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Свитбауму предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Американец объявлен в межгосударственный розыск, как уточнили в суде.

В ночь на 4 февраля 2019 года в Москве на Никитском бульваре в квартире 7-этажного жилого дома №12 (построен в 1914 году) произошел пожар площадью до 1 тыс. квадратных метров, в здании обрушились перекрытия между 5-м и 6-м этажами. В огне погибли восемь человек, в том числе двое детей.

По данным СМИ, возникновению пожара в жилом доме могла способствовать перепланировка в квартире, ранее принадлежавшей бизнесмену Свитбауму. Он продал ее задолго до пожара и уехал из России. Также в СМИ сообщалось, что в этом "звездном" доме проживают актриса Ингеборга Дапкунайте, художник Никас Сафронов, певица Любовь Казарновская, а также родственники дирижера Юрия Башмета.

Расследованием уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ) занимается столичный главк Следственного комитета (СК).

Пожар в центре Москвы

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Москва США Джеффри Свитбаум Алан

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