Опрос показал, что каждый пятый россиянин не пользуется интернетом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Не используют интернет в своей повседневной жизни 21% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Согласно исследованию, менее 1% сограждан не знают, что такое интернет.

На вопрос социологов о том, когда в последний раз респонденты заходили во интернет, почти три четверти сограждан (74%) ответили, что это было в последние сутки, 3% - в последнюю неделю.

Всероссийский опрос был проведён 5-6 февраля 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах РФ, в 53 регионах.