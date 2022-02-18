Поиск
Хоккей с шайбой16:10Мужчины. 1/2 финала Россия - Швеция. 2:1ПодробнееФигурное катание13:30Микст. Короткая программа 1.Суй Вэницзин/Хань Цун, 2.Евгения Тарасова/Владимир Морозов, 3.Анастасия Мишина/Александр ГаллямовПодробнееФристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

Минпросвещения увеличит число дней для проведения выпускных экзаменов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - По многочисленным просьбам регионов Минпросвещения пообещало увеличить количество дней для проведения государственных выпускных экзаменов для девятых и одиннадцатых классов, следует из проекта приказа министерства. Он выложен на сайте проектов нормативных актов.

"Проектом приказа вносятся изменения в основной период проведения экзаменов в форме государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего образования и основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) в части увеличения количества дней проведения ОГЭ по отдельным учебным предметам (русский язык, математика и обществознание), являющимися массовыми экзаменами с большим количеством участников", - говорится в сообщении.

В пояснительной записке к документу говорится, что увеличение числа дней позволит оптимизировать организационно-технологическую схему проведения экзаменов, в том числе решит вопрос с кадрами, которые задействуют на этих испытаниях.

Также увеличение количества дней проведения поможет обеспечить соблюдение социальной дистанции в связи с требованиями Роспотребнадзора в условиях пандемии.

Минпросвещения Роспотребнадзор коронавирус

Новости

Госдеп счел эвакуацию людей из Донбасса отвлекающим маневром

МЧС ДНР оценило число эвакуируемых в 700 тысяч человек

МЧС ДНР оценило число эвакуируемых в 700 тысяч человек

Что произошло за день: пятница, 18 февраля

Ростовские таможенники готовы к росту пассажиропотока

Доллар и евро подорожали почти на 70 копеек на геополитических рисках

События в Донбассе обрушили российский рынок акций

События в Донбассе обрушили российский рынок акций

Путин потребовал выделить по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса

Путин потребовал выделить по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса

Суд впервые в РФ обязал исключить фонд с иностранным финансированием из иноагентов

Песков не знает, согласована ли эвакуация жителей ДНР с Россией

ЛНР вслед за ДНР объявила о массовой эвакуации в Россию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });