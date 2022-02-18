Минпросвещения увеличит число дней для проведения выпускных экзаменов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - По многочисленным просьбам регионов Минпросвещения пообещало увеличить количество дней для проведения государственных выпускных экзаменов для девятых и одиннадцатых классов, следует из проекта приказа министерства. Он выложен на сайте проектов нормативных актов.

"Проектом приказа вносятся изменения в основной период проведения экзаменов в форме государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего образования и основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) в части увеличения количества дней проведения ОГЭ по отдельным учебным предметам (русский язык, математика и обществознание), являющимися массовыми экзаменами с большим количеством участников", - говорится в сообщении.

В пояснительной записке к документу говорится, что увеличение числа дней позволит оптимизировать организационно-технологическую схему проведения экзаменов, в том числе решит вопрос с кадрами, которые задействуют на этих испытаниях.

Также увеличение количества дней проведения поможет обеспечить соблюдение социальной дистанции в связи с требованиями Роспотребнадзора в условиях пандемии.