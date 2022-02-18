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Путин подписал указ о призыве граждан РФ из запаса на военные сборы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.

"Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте указа, опубликованном в пятницу вечером на официальном портале правовой информации.

Правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.

Россия Владимир Путин

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