Россиян, пребывающих в запасе, призывают на военные сборы в 2025 году

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году. Указ от 16 января размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" п о с т ан о в л я ю: призывать в 2025 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в указе.

Правительство и органы исполнительной власти регионов должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.

Указ вступил в силу со дня опубликования.