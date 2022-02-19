В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 15 тысяч пациентов

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В России за сутки в больницы попали 15 062 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 179 147 случаев.

В Москве выявили 6 874 случая заражения коронавирусом. На первом месте по числу заболевших - Петербург, где зарегистрировали 18 042 случая болезни. В Красноярском крае зафиксировали 7 897 случаев COVID-19, в Новосибирской области - 5 483, в Пермском крае - 5 198. Подмосковье - на шестом месте по заболеваемости с 5 198 новыми пациентами.

Умерли за сутки 798 пациентов, накануне сообщалось о 784 скончавшихся. В течение нескольких дней в РФ отмечался рост смертности. Так, в четверг сообщилась о 790 умерших, в среду - о 748, во вторник - 704, в понедельник - 683.

Выздоровели за сутки 191 098 человек, или на 3,7% меньше, чем к утру 18 февраля. Санкт-Петербург -

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 15 млн 199 тыс. 720 случаев коронавирусной инфекции, 344 тыс. 755 умерших и 12 млн 217 тыс. 942 выписанных.