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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:50Заразились
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В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 15 тысяч пациентов

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 15 тысяч пациентов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В России за сутки в больницы попали 15 062 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 179 147 случаев.

В Москве выявили 6 874 случая заражения коронавирусом. На первом месте по числу заболевших - Петербург, где зарегистрировали 18 042 случая болезни. В Красноярском крае зафиксировали 7 897 случаев COVID-19, в Новосибирской области - 5 483, в Пермском крае - 5 198. Подмосковье - на шестом месте по заболеваемости с 5 198 новыми пациентами.

Умерли за сутки 798 пациентов, накануне сообщалось о 784 скончавшихся. В течение нескольких дней в РФ отмечался рост смертности. Так, в четверг сообщилась о 790 умерших, в среду - о 748, во вторник - 704, в понедельник - 683.

Выздоровели за сутки 191 098 человек, или на 3,7% меньше, чем к утру 18 февраля. Санкт-Петербург -

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 15 млн 199 тыс. 720 случаев коронавирусной инфекции, 344 тыс. 755 умерших и 12 млн 217 тыс. 942 выписанных.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 172 926 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 928 519. На фото: ученики школы калифорнийского города Мейвуд.16 февраля. В Гонконге из-за резкого роста случаев заражения COVID-19 пациентов стали размещать на улице за пределами больницы.14 февраля. На Олимпиаде в Пекине выявили три новых случая заражения коронавирусом.11 февраля. Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн. На фото: участник церемонии совершеннолетия Братабандха в Непале.8 февраля. В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer.7 февраля. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса.5 февраля. Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.4 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 172 926 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 928 519. На фото: ученики школы калифорнийского города Мейвуд.
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