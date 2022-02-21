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В Нефтекамске обрушилась кровля студенческого общежития

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Нефтекамске частично обрушилась двускатная кровля студенческого общежития, никто не пострадал и не погиб, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Башкирии.

Речь идет об общежитии Нефтекамского педагогического колледжа. Общая площадь кровли составляет 924 кв. метров, повреждено 210 кв. метров, потолки не пострадали.

Сообщение об обрушении крыши поступило в МЧС в 9:30 утра (7:30 по Москве). Сотрудники общежития вывели из здания 40 человек.

Башкирия Нефтекамск МЧС

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