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Двух омичей задержали по делу о краже 500 метров рельсов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Исилькульском районе Омской области задержаны двое молодых людей по подозрению в краже железнодорожных путей протяженностью почти в полкилометра, сообщили в региональном управлении МВД.

Речь идет о давно не используемом отводном пути на окраине Исилькуля, который не проверяли с 2017 года. В 2021 году его решили все же проверить, и оказалось, что там пропали рельсы, накладки и болты на участке длиной около 500 метров. Сумму ущерба железнодорожники оценили в 594 тысячи рублей. По факту возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК).

По версии полиции, подозреваемые разбирали пути на протяжении 2021 года. Они оттаскивали рельсы в лес, распиливали на части и сдавали в пункт приема металлолома и выручали от 2000 до 5000 рублей.

Исилькуль Омская область МВД

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