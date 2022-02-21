Взорвался опытный реактор Красноярского завода цветных металлов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в одном из реакторов, а также газоходах вытяжной вентиляции ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени Гулидова" ("Красцветмет", крупнейший аффинажный завод России) при проведении испытаний. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"В результате хлопка пострадали четыре человека, после осмотра направлены на амбулаторное лечение. Разрушена вытяжная вентиляция", - сказал собеседник агентства.

По его данным, инцидент не повлиял на работу предприятия. Собеседник агентства добавил, что по данному факту Ростехнадзора инициировал проверку.

"Красцветмет" входит в десятку крупнейших мировых производителей золота, в тройку – по производству платины и занимает первое место в мире по выпуску палладия. Предприятие на 100% принадлежит Красноярскому краю.