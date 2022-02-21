Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:27Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 278 520+1 023 560

Взорвался опытный реактор Красноярского завода цветных металлов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в одном из реакторов, а также газоходах вытяжной вентиляции ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени Гулидова" ("Красцветмет", крупнейший аффинажный завод России) при проведении испытаний. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"В результате хлопка пострадали четыре человека, после осмотра направлены на амбулаторное лечение. Разрушена вытяжная вентиляция", - сказал собеседник агентства.

По его данным, инцидент не повлиял на работу предприятия. Собеседник агентства добавил, что по данному факту Ростехнадзора инициировал проверку.

"Красцветмет" входит в десятку крупнейших мировых производителей золота, в тройку – по производству платины и занимает первое место в мире по выпуску палладия. Предприятие на 100% принадлежит Красноярскому краю.

Красноярск Красцветмет

Новости

Прием беженцев из Донбасса поддержали 78% россиян

Прием беженцев из Донбасса поддержали 78% россиян

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Эвакуированных из Донбасса готовы принять в 43 регионах России

ФСБ сообщила о попадании украинского снаряда в ростовский объект погранслужбы

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж

Подмосковье примет первых беженцев из Донбасса 22 февраля

Алгоритм контроля: как Россия и Китай собираются регулировать рекомендательные системы

Алгоритм контроля: как Россия и Китай собираются регулировать рекомендательные системы

Путин проведет внеочередное заседание Совбеза РФ

Начальник Генштаба ВС Белоруссии назвал условие для вывода российских войск из страны

Пандемия коронавируса

В России за сутки 8 835 человек были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 8 835 человек были госпитализированы с COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });