Пассажир самолета умер по пути из Казачинского в Иркутск

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - На борту самолета авиакомпании "СиЛА", летевшего из села Казачинское (Иркутская область) в Иркутск, умер пассажир, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Иркутска.

Это случилось 21 февраля. На борту было 17 пассажиров и два члена экипажа.

Экипаж сообщил диспетчерам, что одному из пассажиров стало плохо. За 30 минут до посадки пилоты передали, что он умер. Ему было 47 лет.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что проводят доследственную проверку по факту его смерти.