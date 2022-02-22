Комитеты Думы рекомендовали ратифицировать договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на совместном заседании во вторник рекомендовали ратифицировать договоры о дружбе и сотрудничестве РФ с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Соответствующие проекты законов будут рассмотрены во вторник на заседании Думы.

Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с самопровозглашенными ЛНР и ДНР

Договоры были внесены президентом РФ. Они вступят в силу в день обмена ратификационными грамотами. Заключаются сроком на 10 лет с автоматической пролонгацией на последующие пятилетние периоды.

Договор с ДНР заключен в двух экземплярах, каждый - на русском и украинском языках, причем каждый имеет одинаковую силу. Договор с ЛНР - только на русском языке, следует из текстов документов.

Принятие законопроектов о ратификации договоров с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ.

Договоры подразумевают совместную с Россией охрану границ и возможность использования военных баз и военной инфраструктуры.

Отдельной статьей оговаривается, что договаривающие стороны уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ РФ и ЛНР/ДНР, при этом охрана государственной границы республик будет осуществляться "совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности".

Другой статьей прямо прописывается, что в целях обеспечения безопасности, мира и стабильности каждая из договаривающихся сторон будет предоставлять другой стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории. Условия и порядок реализации такого права будут определяться в каждом конкретном случае отдельными соглашениями.

Согласно внесенным в Госдуму на ратификацию текстам договоров России с ЛНР/ДНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, Москва обязуется признавать официальные документы, выданные госорганами республик

Договоры подразумевают, что Россия будет поддерживать финансовую и банковскую систему республик.