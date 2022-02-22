Парламент ДНР во вторник ратифицирует договор о дружбе с Россией

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Донецкой народной республики ратифицирует договор о дружбе и сотрудничестве с РФ на внеочередном заседании во вторник, сообщил председатель правительства ДНР Владимир Бидевка.

"Вчера президентом РФ Владимиром Путиным и главой ДНР Денисом Пушилиным был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Согласно Конституции нашего государства, он подлежит ратификации Народным Советом - именно этот вопрос сегодня в 11:00 будет рассмотрен в ходе чрезвычайного пленарного заседания парламента", - написал Бидевка во вторник в соцсетях.

Президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, между сторонами был заключён договор о дружбе и сотрудничестве.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.