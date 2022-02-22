Генпрокуратура России открыла мобильные приемные для беженцев

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России сообщила, что поручила прокурорам регионов открыть мобильные приемные для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Их откроют там, где обустраиваются пункты временного размещения для эвакуированных.

Мобильные приемные проконтролируют "соблюдение установленных государственных гарантий на временное размещение, доступ к образованию, медпомощи, а также на получение положенных выплат".

Надзорные ведомства регионов также открыли "горячие линии" для беженцев.