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В Пензенской области разрешили работу общепита по ночам и допуск детей в ТЦ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко внес изменения в постановление о режиме повышенной готовности, смягчающие ограничения в связи с COVID-19, сообщается в телеграмм-канале регионального правительства.

"Заведениям общепита разрешено работать в любое время, возобновляется работа фуд-кортов в торговых и торгово-развлекательных центрах, несовершеннолетним разрешено посещать торговые центры, а также фуд-корты без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти запретили детям и подросткам посещать торговые центры, а общепит мог работать только с 6:00 до 23:00.

Пензенская область

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