МИД назвал попыткой увязать политику с энергетикой решение ФРГ по "СП 2"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Решение о приостановке сертификации "Северного потока 2" – это попытка увязать политику с энергетическим сотрудничеством России и Европы, которое не дает покоя США. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Энергетическое наше взаимодействие с Европой не дает покоя США. Это комплексная история с Украиной, и руководство Украиной в ручном режиме из Вашингтона сопряжено со многими причинами – это и геополитика и так далее", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом).

"Но один из важнейших факторов – это конечно наше энергетическое взаимодействие, России и Европы – Евросоюза, стран в национальном качестве", - отметила она.

По словам Захаровой, США "нужно было поставить Украину в полную собственную зависимость, потому что именно через эту страну шел энергопоток на остальную часть европейского континента – отсюда нужны были управляемые политики, управляемые правительства и, соответственно, президент".

"Им не нужна реальность, им не нужна тема экологии, им не нужна тема никакая, им нужно только одно – непосредственно увязать политику и энергетический сектор. Ровно то, что США говорили нам не делать в 90-е и 2000-е", - заявила Захарова.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации "Северного потока 2".

Процесс сертификации газопровода Федеральным сетевым агентством ФРГ по закону может длиться четыре месяца. После того, как заключение о сертификации будет вынесено и четырехмесячный срок завершится, документ будет направлен в Еврокомиссию. У Еврокомиссии есть еще два месяца на рассмотрение. Кроме этого, она может попросить продления еще на два месяца.