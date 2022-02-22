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Кремль не усомнился во встрече Путина с Эрдоганом из-за осуждения признания ЛДНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не видят связи между заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о признании Россией Донбасса и визитом Владимира Путина в эту страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никакой взаимосвязи мы не видим. Никто пока не увязывал это", - сказал Песков журналистам на просьбу оценить перспективы визита Путина в Турцию.

"Вы знаете, что с турками у нас разногласия есть и по Крыму тоже. Они давние, но это нам не мешает выстраивать наши отношения. Поэтому у нас есть проблемные части наших двусторонних отношений, а есть области, где мы достигли изрядных успехов", - сообщил представитель Кремля.

Ранее во вторник газета Sabah сообщила, что Эрдоган назвал "неприемлемым" российское признание независимости ЛНР и ДНР.

"Мы искренне стремимся к снижению напряженности в этом кризисе и направили послания, посвященные его урегулированию", - приводит слова Эрдогана издание. В то же время турецкий президент отметил, что российское признание независимости регионов Украины "неприемлемо" и нарушает политическое единство, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин

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