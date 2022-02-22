Заключенные СИЗО Черкесска объявили голодовку

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Группа заключенных СИЗО №1 Черкесска (Карачаево-Черкесия) объявила голодовку, заявляя о противоправных действиях в учреждении. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Карачаево-Черкесии Руслан Джанибеков в понедельник.

"В момент моего посещения СИЗО 20 февраля я опросил 27 человек, из которых все 27 были на голодовке. По словам лиц, содержащихся в СИЗО, на тот момент они голодали от одного до трех дней. Я не знаю, продолжается ли голодовка на сегодняшний день", - сказал Джанибеков.

Председатель ОНК КЧР сообщил, что все опрошенные им заключенные ранее нанесли себе порезы разных частей тела. Со слов заключенных, это было сделано в знак протеста в связи с нарушением их прав.

"Давать оценку тому, что было, я не имею полномочий, но цель, которую преследую я и ОНК России - выяснить, имели ли место противоправные действия", - отметил собеседник агентства.

Поступившие жалобы председатель ОНК КЧР изложил в обращении, которое направлено в органы прокуратуры для дополнительной проверки.

Вместе с тем в пресс-службе ОФСИН России по КЧР агентству сообщили, что все заключенные принимают пищу и учреждение работает в штатном режиме.

Как сообщалось, 18 февраля группа заключенных следственного изолятора №1 Черкесска (Карачаево-Черкесия) устроила беспорядки на территории учреждения во время планового обыска.

По данным ФСИН, в беспорядках участвовал 21 заключенный, изолятору был нанесен минимальный ущерб.

О наличии пострадавших в ходе инцидента в пресс-службе управления ФСИН по Карачаево-Черкесии не сообщали.

Спустя два дня, 20 февраля, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру РФ и Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) с просьбой отреагировать на сообщения о нарушении прав заключенных СИЗО №1 города Черкесска.

По данным пресс-службы омбудсмена, на "горячую линию" поступило несколько звонков о грубом нарушении прав людей, содержащихся в СИЗО.

21 февраля СИЗО посетила Уполномоченный по правам человека в Карачаево-Черкесии Зарема Умалатова.

По итогам встречи с заключенными она получила обращения от лиц, находящихся под стражей, о применении в отношении них физического насилия и неоказания своевременной медпомощи. Также омбудсменом был установлены нарушения условий содержания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО-1 ОФСИН РФ по КЧР.

Все обращения Умалатова направила в адрес руководителя СУ СК России по КЧР Щепкина для проведения проверки выявления фактов, изложенных в них.