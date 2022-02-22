Около 82 млн россиян полностью привиты от COVID-19

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Порядка 82 млн россиян в настоящее время привились двумя дозами вакцины от коронавируса, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Цифра фактически приблизилась к восьмидесяти двум миллионам", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, сколько россиян получили две дозы вакцины от коронавируса.

Министр отметил, что в это число входят и те, кто ревакцинировался от коронавируса.

По его словам, правильнее говорить, что в настоящее время людей, у которых нет иммунитета к коронавирусу, "не должно быть среди старшего возраста".

18 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России оценивается в 59,7%.

В РФ проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".