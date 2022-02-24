Путин заявил, что никто не сможет разрушить традиционные российские ценности

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ни у кого не получится разрушить традиционные российские ценности и заменить их установками, которые бы разъедали народ России изнутри, заверил президент РФ Владимир Путин.

"До последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые бы разъедали наш народ изнутри, те установки, которые они уже агрессивно насаждают в своих странах, и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека", - сказал он в видеообращении к россиянам.

"Этому не бывать. Этого никогда и ни у кого не получалось. Не получится и сейчас", - добавил он.

Ранее в четверг Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.