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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Аэропорты Астрахани и Волгограда вернулись к штатному режиму работы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты Астрахани и Волгограда работают в штатном режиме после отмены утренних рейсов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

Военная операция на Украине

Пока в расписании никаких изменений не предвидится.

Утром в четверг работа аэропорта Волгограда и Астрахани была временно приостановлена из-за запрета использования южного воздушного пространства.

До этого российские авиарегуляторы уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с ситуацией на Украине.

Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России до 2 марта. Ограничения будут действовать с 24 февраля 03:45по Москве до утра 2 марта. Приостановлена работа аэропортов: Ростов-на-Дону ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Астрахань Волгоград Росавиация

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