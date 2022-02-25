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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Губернатор сообщил, что ночь в Белгородской области прошла спокойно

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Минувшая ночь на территории Белгородской области прошла без происшествий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем инстаграме.

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"Ночь в Белгородской области прошла спокойно, происшествий не зарегистрировано", - заявил Гладков.

Он также сообщил, что жителям приграничных районов, чьи дома были полностью или частично разрушены накануне после начала спецоперации на Украине, будет оказана помощь.

В пятницу Гладков намерен посетить эти районы области, встретиться с местными жителями и главами муниципалитетов.

Белгородская область

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