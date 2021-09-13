С 2022 года программа кэшбэка на туры по РФ будет работать только в низкий сезон

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Программа кэшбэка на туры по России с 2022 года будет работать, как и должна, только в низкий туристический сезон, в высокий сезон она не нужна, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"В этом году отчасти кэшбэк работал как антикризисная мера, со следующего года мы выходим на целевую картину того, как должен работать кэшбэк. И это работа исключительно в низкий сезон, в высокий сезон он не целесообразен и не нужен", - сказала она на пресс-конференции, приуроченной к старту первой чартерной программы в Казань.

"Мы исходим из того, что выделенных пяти миллиардов на следующий год достаточно для стимулирования спроса в низкий сезон - зима-начало весны и осень-зима", - добавила она, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли выделяться дополнительное финансирование на программу.

По словам главы Ростуризма, до конца года будут запущены продажи туров с кэшбэком на низкий зимний сезон после 15 января, но это будет не ранее ноября-декабря.

"Это пока не точно, мы прорабатываем такую возможность", - подчеркнула Догузова, добавив, что параметры программы останутся прежними. На прошлых этапах кэшбэк можно было получить в размере 20% при оплате туров и проживания в отелях у партнеров программы картой "Мир".

По данным Ростуризма, с начала 2021 года россияне в рамках программы кэшбэка купили путешествий по своей стране на 34 млрд рублей и получили возвратов на 6,7 млрд рублей.