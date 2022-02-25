Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ за неделю снизился до 57,8%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день сделано более 87,3 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 25 февраля вакцинация первым компонентом проведена 87 307 060 раз, вакцинация полного цикла - 83 383 452 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 57,8%", - сказала Голикова, которую в пятницу цитирует оперштаб.

Неделю назад уровень коллективного иммунитета в РФ оценивался в 59,7%.

По словам вице-премьера, лидерство по уровню коллективного иммунитета, где он превысил отметку в 80%, у четырех регионов: Санкт-Петербург (84,2%, уменьшение за неделю на 0,7 п.п.), Мурманская область (81,8 %, уменьшение на 1 п.п.), Карелия (81,2%, уменьшение за неделю на 2,6 п.п.), Севастополь (81,2%, уменьшение за неделю на 1,7 п.п). Три недели назад таких регионов было шесть.

Вице-премьер напомнила, что уровень коллективного иммунитета снижается из-за утраты иммунитета привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

"Именно коллективный иммунитет поможет нам вернуться к привычной жизни без жестких ограничений. Важно вовремя позаботиться о своем здоровье. Мы по-прежнему рекомендуем сделать прививку, чтобы защитить себя от тяжелого течения болезни и возможных последствий", - сказала Голикова.